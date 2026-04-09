Barcellona-Atletico 0-2, Alemany e il rosso a Cubarsi: "Ecco a cosa serve il VAR"

Mateu Alemany, ex direttore dell'area professionale del Barcellona, oggi ricopre il medesimo incarico all'Atlético Madrid. Ecco le sue parole al termine dello scontro diretto vinto dai colchoneros.

Sulla partita

"Un ottimo risultato, non definitivo, perché ovviamente siamo al massimo livello mondiale e mancano ancora 90 minuti. Maggiori dettagli martedì."

Su Julian Alvarez

"Julián è destinato a fare la differenza, e oggi l'ha fatta."

Sul rosso a Cubarsi, dopo il giallo inizialmente dato dall'arbitro

"Ecco a cosa serve il VAR. Hanno interpretato l'azione, cartellino rosso e basta."

Sul rosso mancato a Pubill (e conseguente rigore del Barcellona)

"Non ho pensato a nulla riguardo alla giocata di Pubill. L'arbitro decide quando il pallone viene messo in gioco. Non avevamo ancora battuto un calcio di rinvio."

Sul ritorno

"Ovviamente è un brutto risultato per loro. Ma non è ancora finita, tutt'altro. Dobbiamo affrontare la partita con la mentalità dello 0-0. Abbiamo un leggero vantaggio. Commetteremmo un errore se ci rilassassimo. La priorità è la gara di ritorno. Stiamo già pensando a quella partita, con il massimo rispetto e consapevoli che ci renderanno la vita molto difficile."