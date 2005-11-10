Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Il Genoa piazza il primo colpo di mercato: dal Varesina Calcio arriva il 2007 Vaz

Il Genoa piazza il primo colpo di mercato: dal Varesina Calcio arriva il 2007 Vaz TUTTOmercatoWEB
Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 10:33Serie A

Il Genoa vuole partire forte sul mercato per mettere a disposizione del tecnico Daniele De Rossi quanti più giocatori possibili in vista del ritiro estivo. Dopo essere ormai ad un passo dal riscatto di Tommaso Baldanzi - vi abbiamo raccontato come oggi dovrebbe essere la giornata giusta per la fumata bianca definitiva (QUI la news) -, il club rossoblù ha anche ufficializzato il suo primo acquisto.

Si tratta di Marcelo Vaz, giovane terzino classe 2007 reduce da una stagione in Serie D con la maglia del Varesina Calcio dove si è meso in mostra con 34 presenze, un gol e due assist.

Questa la nota ufficiale pubblicata sul sito del Grifone:
"Il Genoa CFC è lieto di comunicare il trasferimento definitivo a partire dalla prossima stagione sportiva del calciatore Marcelo Vaz dalla Varesina Calcio. Il giocatore, classe 2007 originario della Guinea Bissau, sarà a disposizione del club a partire dal 1 luglio 2026".

Articoli correlati
Il Genoa pesca un altro classe 2007: in arrivo Marcelo Vaz, un'operazione "alla Doumbia"... Il Genoa pesca un altro classe 2007: in arrivo Marcelo Vaz, un'operazione "alla Doumbia"
Genoa, in arrivo l'esterno Marcelo Vaz dalla Varesina: nelle prossime ore visite... Genoa, in arrivo l'esterno Marcelo Vaz dalla Varesina: nelle prossime ore visite e firma
Genoa, in chiusura per il 2007 Vaz del Varesina: sul terzino c'era anche l'interesse... Genoa, in chiusura per il 2007 Vaz del Varesina: sul terzino c'era anche l'interesse dell'Inter
Altre notizie Serie A
Stasera debutta il Brasile. Pato: "Ancelotti ha riportato la speranza di vincere... Stasera debutta il Brasile. Pato: "Ancelotti ha riportato la speranza di vincere il Mondiale"
USA show ai Mondiali, il punto sul Milan e le nuove idee della Juventus: le top news... USA show ai Mondiali, il punto sul Milan e le nuove idee della Juventus: le top news delle 13
Roma, per l'attacco spunta anche Pulisic: è l'alternativa in caso di fumata nera... Roma, per l'attacco spunta anche Pulisic: è l'alternativa in caso di fumata nera per Greenwood
Curaçao, Comenencia suona la carica: "Non vogliamo essere comparse, supereremo il... Curaçao, Comenencia suona la carica: "Non vogliamo essere comparse, supereremo il girone"
Roma su Paixao, ma l'esterno vuole restare al Marsiglia: "Anche se arriveranno richieste..."... Roma su Paixao, ma l'esterno vuole restare al Marsiglia: "Anche se arriveranno richieste..."
Fiorentina, Daniele Galloppa lascia il club viola. Il saluto di Commisso e il comunicato... UfficialeFiorentina, Daniele Galloppa lascia il club viola. Il saluto di Commisso e il comunicato
Frosinone, Alvini: "Pronto per la Serie A. Juve alla prima? Non poteva esserci esordio... Frosinone, Alvini: "Pronto per la Serie A. Juve alla prima? Non poteva esserci esordio migliore"
L'Atalanta non si sblocca per Palestra? L'Inter pensa a Dan Ndoye come alternativa... L'Atalanta non si sblocca per Palestra? L'Inter pensa a Dan Ndoye come alternativa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus si insiste per Dibu Martinez, l’alternativa è Oblak. Per la difesa oltre a Lucumi c’è anche Gila, su cui però il Napoli è in vantaggio. A centrocampo pressing su Kessié. Inter, il punto su Solet e Frattesi
Primo piano
Immagine top news n.0 La storia è incredibile: Balogun trascina gli USA ma non doveva nascere a New York...
Immagine top news n.1 Pulisic fuori all'intervallo di Usa-Paraguay: infortunio al polpaccio, ma lui tranquillizza tutti
Immagine top news n.2 Pulisic assist, Balogun mattatore: Stati Uniti super al debutto, Paraguay battuto 4-1
Immagine top news n.3 Juventus, inizia la nuova era: addio Comolli, ecco Giovanni Carnevali. Può riaprirsi Vlahovic
Immagine top news n.4 Genoa, ecco Baldanzi: trattativa in chiusura con la Roma. Cifre e dettagli dell'operazione
Immagine top news n.5 Larin evita la beffa al Canada: l'1-1 contro la Bosnia sta stretto alla squadra di Marsch
Immagine top news n.6 La Lazio annuncia un mercato a saldo zero: ricevuta la comunicazione della Commissione
Immagine top news n.7 La replica della FIGC alla battuta di Infantino: "Uscita infelice, il calcio insegna il rispetto"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dibu Martinez alla Juve anche con Carnevali: poi il resto. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter 'rischia' di aver già finito il suo calciomercato a giugno
Immagine news podcast n.2 Mancini, Baldini o Conte? A che punto è la corsa per il nuovo ct azzurro?
Immagine news podcast n.3 Sarà anche il Mondiale degli svincolati in cerca di contratto: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Juve attivissima sul mercato. Dal Dibu a Sorloth fino alle uscite: il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Carnevali possibile alter ego di Marotta? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Braglia: "Carnevali vale Marotta. E con una dirigenza tutta italiana..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, De Paola: "Il doppio incarico è quello che darà la svolta a Carnevali"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Stasera debutta il Brasile. Pato: "Ancelotti ha riportato la speranza di vincere il Mondiale"
Immagine news Serie A n.2 USA show ai Mondiali, il punto sul Milan e le nuove idee della Juventus: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.3 Roma, per l'attacco spunta anche Pulisic: è l'alternativa in caso di fumata nera per Greenwood
Immagine news Serie A n.4 Curaçao, Comenencia suona la carica: "Non vogliamo essere comparse, supereremo il girone"
Immagine news Serie A n.5 Roma su Paixao, ma l'esterno vuole restare al Marsiglia: "Anche se arriveranno richieste..."
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Daniele Galloppa lascia il club viola. Il saluto di Commisso e il comunicato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Hellas Verona, spunta il possibile ritorno di Marco Baroni in panchina
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Mancini punta su Giudo Pagliuca: ma la proprietà vuole Cole
Immagine news Serie B n.3 Cremonese, avanti con Marco Giampaolo: il tecnico rimane per la stagione 26/27
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Belloni rinnova fino al giugno 2027: opzione per una ulteriore stagione
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, Ciro Polito rimane in giallorosso: nuovo accordo fino al giugno 2028
Immagine news Serie B n.6 Padova, ecco il nuovo allenatore: Calabro ha firmato un biennale, c'è l'annuncio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sebastiani: "Insigne può restare al Pescara. Dal Venezia El Haddad e Cannavò"
Immagine news Serie C n.2 Potenza, duello Tisci-Turati per la panchina: decide entro 48 ore
Immagine news Serie C n.3 La Sambenedettese tenta il colpo in attacco: idea Pettinari
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: a Campobasso arriva Devis Mangia
Immagine news Serie C n.5 Guidonia Montecelio, Fusano: "Lopez il tecnico giusto. Ha la professionalità che ci serve"
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, Vido: "A pochi centimetri dal traguardo. Adesso andiamo avanti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Brasile-Marocco, debutto insidioso per Ancelotti
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Messico-Sudafrica
Immagine news Pronostici n.3 Pronostici Mondiali
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Serie A Women entra nella European Leagues. Cappelletti: "Grande traguardo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Altro rinnovo in casa Ternana Women: Regazzoli firma un annuale con opzione
Immagine news Calcio femminile n.3 Sorteggiati i gironi del Round 1di qualificazioni all'Europeo per l'Italia U19 e U17: le avversarie
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia femminile verso gli spareggi per i Mondiali: i possibili incroci, il fattore campo e la variabile Ranking
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, Gama: "Percorso con luci e ombre, ma l'obiettivo è vicino"
Immagine news Calcio femminile n.6 Il saluto di Floe a Napoli: "Non avrei mai potuto immaginare una stagione così straordinaria"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mister promozione: l'incredibile storia di Marco Gaburro Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 W gli Azzurrini, W Baldini: siamo così certi che siamo pronti a cambiare?
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 Kingsley Coman, vinti tutti i campionati giocati tranne uno. Con la Francia solo secondo
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del gruppo D del Mondiale 2026
Newsticker
07:10 Usa travolgenti al debutto: Paraguay battuto 4 a 1. Pareggio per il Canada
12/06 È ufficiale, Carnevali è il nuovo ad e dg della Juventus: «Orgoglioso e onorato»
12/06 La Fifa doppia i ricavi delle Olimpiadi
12/06 Il Messico e la Corea del Sud vincono all’esordio
11/06 Al via la partnership tra Radio24 e Dazn Italia tra simulcast, crossover editoriali e digitali