Il Genoa piazza il primo colpo di mercato: dal Varesina Calcio arriva il 2007 Vaz
Il Genoa vuole partire forte sul mercato per mettere a disposizione del tecnico Daniele De Rossi quanti più giocatori possibili in vista del ritiro estivo. Dopo essere ormai ad un passo dal riscatto di Tommaso Baldanzi - vi abbiamo raccontato come oggi dovrebbe essere la giornata giusta per la fumata bianca definitiva (QUI la news) -, il club rossoblù ha anche ufficializzato il suo primo acquisto.
Si tratta di Marcelo Vaz, giovane terzino classe 2007 reduce da una stagione in Serie D con la maglia del Varesina Calcio dove si è meso in mostra con 34 presenze, un gol e due assist.
Questa la nota ufficiale pubblicata sul sito del Grifone:
"Il Genoa CFC è lieto di comunicare il trasferimento definitivo a partire dalla prossima stagione sportiva del calciatore Marcelo Vaz dalla Varesina Calcio. Il giocatore, classe 2007 originario della Guinea Bissau, sarà a disposizione del club a partire dal 1 luglio 2026".