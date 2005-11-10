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Padova, ecco il nuovo allenatore: Calabro ha firmato un biennale, c'è l'annuncio

Padova, ecco il nuovo allenatore: Calabro ha firmato un biennale, c'è l'annuncio TUTTOmercatoWEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 11:03Serie B

Il Padova ha sciolto le riserve e scelto la guida tecnica per il prossimo futuro. Dopo la separazione dalla Carrarese, Antonio Calabro è stato nominato ufficialmente nuovo allenatore della formazione biancoscudata, firmando un accordo che lo legherà al club fino al 30 giugno 2028. L'annuncio è arrivato in una giornata dal forte valore simbolico: il 13 giugno, giorno di Sant'Antonio, patrono della città veneta e onomastico dello stesso tecnico pugliese.

Classe 1976, originario del Salento, Calabro porta con sé un bagaglio di esperienze importanti maturate tra Serie D, Serie C e Serie B. Da allenatore si è messo in evidenza soprattutto con Gallipoli e Virtus Francavilla, conquistando promozioni e ottenendo risultati storici. Proprio con il club pugliese riuscì a centrare il primo approdo tra i professionisti della sua storia.

Nel corso della carriera ha poi guidato Carpi, Viterbese e Catanzaro, prima di tornare alla Virtus Francavilla. L'ultima avventura è stata quella alla Carrarese, presa in corsa nel gennaio 2024 e condotta a una storica promozione in Serie B dopo 76 anni di attesa. Nelle due stagioni successive in cadetteria ha ottenuto altrettante salvezze, chiudendo entrambe le volte al dodicesimo posto.

Il Padova punta ora sulla sua esperienza e sulla sua capacità di valorizzare i gruppi per aprire un nuovo ciclo tecnico. La società ha accolto il nuovo allenatore con un messaggio semplice ma significativo: "Benvenuto Mister!".

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