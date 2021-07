Barella: "Questo è uno dei centrocampi più forti in cui abbia giocato. Jorginho non sbaglia mai"

vedi letture

Dal Media Centre di Coverciano, sede del ritiro azzurro, parla Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter e tra i protagonisti che attendono la gara di martedì sera a Wembley contro la Spagna, semifinale di Euro 2020: "E' bello ricevere tanti complimenti. Facciamo un lavoro importante per la squadra, il fulcro di tutto è il gruppo, la forza d'intenti comune. E' quello che cercheremo di portare fino alla fine della competizione e negli anni. Il centrocampo è il reparto dove passa il gioco, Jorginho e Verratti sono due fenomeni e cercano di far girare la squadra. Io cerco di pensare all'inserimento. Siamo tutti titolari, non sono solo io il titolare o Locatelli solo l'alternativa. Ci sono Pessina, Castrovilli, chi è rimasto a casa per infortunio o scelte. Parlare solo di noi tre sarebbe irrispettoso ma insieme a quello dell'Inter è uno dei centrocampi più forti in cui abbia giocato. Però qui mi trovo altrettanto bene. Qui c'è rispetto tra tutti ma dentro di noi creiamo delle rivalità che ci spingono a fare meglio e poi a vincere".