Barone: "La Fiorentina non è in vendita e non lo è mai stata. Basta con le false notizie"

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di stasera, valida per la 10^ giornata del campionato, contro la Lazio: "Dobbiamo essere molto attenti alle ripartenze, al sistema di gioco... Dobbiamo combattere, dobbiamo crederci e far vedere tanto carattere, è molto importante".

La partita di oggi può certificare ancora di più le vostre ambizioni?

"Siamo concentrati partita per partita. La gara è di livello, loro giocano in Champions e noi in Conference, è uno scontro diretto, di qualità. Dobbiamo portare punti a casa, è un obiettivo importante".

Quanto le hanno dato fastidio le indiscrezioni riguardo il possibile incontro avuto da Renzi con un fondo saudita per comprare il club tempo fa?

"È una storia di oltre un anno e mezzo fa. Mi dispiace che i media e la politica continuino a portare avanti questa storia. La Fiorentina non è stata mai in vendita e non lo è, queste storie sono tutte false. Concentriamoci sulla partita e sul campionato, non su queste false notizie del passato di quando la Fiorentina era un po' in sofferenza. Fa arrabbiare, è una storia molto vecchia che non può destabilizzarci".