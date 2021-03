Barrow show col Bologna. E' il secondo più giovane ad aver preso parte ad almeno 11 gol

E' Musa Barrow uno dei protagonisti finora della sfida tra Bologna e Sampdoria (primo tempo terminato sul 2-1). L'attaccante rossoblù ha sia segnato (l'1-0) che fornito un assist (per Svanberg) in un singolo match di Serie A per la seconda volta nello stadio di casa: la prima lo scorso luglio contro il Lecce.

Ma non solo. Barrow - che non trovava il gol al Dall'Ara dall'ottobre 2020 - è il giocatore più giovane ad aver preso parte ad almeno 11 gol (sei reti, cinque assist) in questo campionato dopo Dusan Vlahovic (13, 12 marcature, un passaggio vincente).