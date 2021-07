Barzagli non tornerà alla Juventus. Ha deciso di darsi alla tv

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Barzagli non tornerà a lavorare per la Juventus. L'ex difensore ha declinato la proposta bianconera e ha deciso di intraprendere la carriera televisiva diventando commentatore in vista del prossimo campionato di Serie A.