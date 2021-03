Basta il solito Haaland: il Dortmund a un passo dai quarti, 1-0 al 45' contro il Siviglia

Sempre Haaland, inevitabilmente Haaland. Un primo tempo di grande sofferenza per il Borussia Dortmund, ma la formazione tedesca chiude in vantaggio grazie all'ennesimo centro del bomber scandinavo.

Al Signal-Iduna Park gioca solo il Siviglia, con i padroni di casa sono costretti a difendersi per tutta la prima frazione di gioco. E non può essere altrimenti, visto il risultato dell'andata che condanna i ragazzi di Lopetegui a segnare due reti senza subirne. Gli andalusi sono già pericolosi dopo 3' con una bella conclusione di Ocampos respinta da Hitz e attaccano con continuità, senza però riuscire a sfondare. La difesa giallonera, nonostante le numerose assenze e qualche svarione di troppo di Emre Can, si destreggia bene e tiene a bada la sfuriata degli avversari. Suso, già a segno al Sanchez Pizjuan, prova a ripetersi con un tiro da fuori che sfiora il palo destro. Dall'altra parte Haaland si lamenta con i compagni: il norvegese si fa notare più per il lavoro difensivo che per la solita incisività in avanti, ma al 35' si conferma bomber implacabile depositando in rete un comodo assist di Reus. Il Siviglia gioca, il Borussia Dortmund segna e si avvicina ai quarti. Ora a Koundé e soci servirà una vera e propria impresa per qualificarsi.