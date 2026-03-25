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Bastoni c'è! Allenamento sotto la pioggia per l'Italia: presente il difensore dell'Inter
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Allenamento sotto la pioggia, per l’Italia di Gennaro Gattuso. La Nazionale è in campo alla New Balance Arena di Bergamo, dove domani sfiderà l’Irlanda del Nord nella semifinale degli spareggi per l’accesso ai Mondiali, sotto una pioggia iniziata proprio a inizio allenamento.
La buona notizia è legata ad Alessandro Bastoni: il difensore dell’Inter, che non scende in campo dall’8 marzo, è infatti con i compagni. Presenti anche Tonali e Politano, gli altri acciaccati del gruppo.
Non c’è invece Gianluca Scamacca, che ha svolto lavoro differenziato prima della conferenza stampa di Gattuso.
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