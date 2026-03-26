Batistuta: "Inizialmente non amavo Firenze e lei non amava me. Poi ho iniziato a segnare..."

Gabriel Omar Batistuta, storico numero 9 della Fiorentina, è intervenuto sul canale Youtube di Rio Ferdinand rilasciando una lunga intervista all'ex difensore del Manchester United: "All'inizio Firenze non mi piaceva, ho dovuto costruirmi come "Batigol" lavorando molto. Quando sono arrivato a Firenze la città non mi amava all'inizio e il club lottava per non andare in Serie B. La mia mentalità mi ha aiutato a cambiare, ero lontano da casa e sapevo che dovevo lavorare e mettere tutte le mie energie per risolvere un sacco di problemi economici alla mia famiglia. Piano piano ho iniziato a segnare e poi non ho più smesso. Da li ho iniziato ad amare Firenze e i tifosi viola e ho capito che dovevamo vincere qualcosa perché era da tempo che non si vinceva.

Questa idea mi ha fatto restare cercando di fargli vincere qualcosa. La Serie A allora era terribile per quanto era difficile. Avevi una o due occasioni a partita, se capitava dovevi essere pronto. Io non studiavo mai gli altri difensori, pensavo sempre a me stesso, mi dicevo davanti allo specchio, che dovevo migliorare sia con il destro che con il sinistro.

Io andavo sempre a colpire il pallone sul secondo palo ma dovevo iniziare ad attaccare anche il primo perché sennò non era abbastanza. Ogni giorno lavoravo per migliorare"