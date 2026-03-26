Batistuta: "Inizialmente non amavo Firenze e lei non amava me. Poi ho iniziato a segnare..."
Gabriel Omar Batistuta, storico numero 9 della Fiorentina, è intervenuto sul canale Youtube di Rio Ferdinand rilasciando una lunga intervista all'ex difensore del Manchester United: "All'inizio Firenze non mi piaceva, ho dovuto costruirmi come "Batigol" lavorando molto. Quando sono arrivato a Firenze la città non mi amava all'inizio e il club lottava per non andare in Serie B. La mia mentalità mi ha aiutato a cambiare, ero lontano da casa e sapevo che dovevo lavorare e mettere tutte le mie energie per risolvere un sacco di problemi economici alla mia famiglia. Piano piano ho iniziato a segnare e poi non ho più smesso. Da li ho iniziato ad amare Firenze e i tifosi viola e ho capito che dovevamo vincere qualcosa perché era da tempo che non si vinceva.
Questa idea mi ha fatto restare cercando di fargli vincere qualcosa. La Serie A allora era terribile per quanto era difficile. Avevi una o due occasioni a partita, se capitava dovevi essere pronto. Io non studiavo mai gli altri difensori, pensavo sempre a me stesso, mi dicevo davanti allo specchio, che dovevo migliorare sia con il destro che con il sinistro.
Io andavo sempre a colpire il pallone sul secondo palo ma dovevo iniziare ad attaccare anche il primo perché sennò non era abbastanza. Ogni giorno lavoravo per migliorare"
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.