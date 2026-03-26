Batistuta: "Maradona è morto solo come un cane. È una vergogna, mi sento in colpa"

Gabriel Omar Batistuta, uno dei bomber più potenti ed esplosivi della sua generazione, è stato protagonista del podcast di Rio Ferdinand, dove ha ripercorso la propria carriera e condiviso riflessioni profonde sul calcio e sulla vita.

Nel corso della conversazione, l’ex centravanti argentino ha ricordato anche il suo legame con Diego Armando Maradona, con cui ha condiviso lo spogliatoio della nazionale: "Per me Diego è stato una grande persona, con i suoi problemi, ma una grande persona. Ho sempre cercato di dirgli la verità, anche se era più grande di me. Forse è per questo che mi rispettava".

Il passaggio più toccante riguarda però la morte del Pibe de Oro: "È una vergogna, perché era una grande persona ed è morto solo. Nessuno era con lui. È morto come un cane. Non abbiamo fatto abbastanza per proteggerlo. Mi sento in colpa, avrei potuto aiutarlo. Se vuoi bene a qualcuno, devi stargli vicino quando ne ha bisogno". Batistuta ha poi riflettuto anche sul peso umano dei campioni: "Ci ha regalato momenti incredibili. Spero non succeda a Lionel Messi. Quando li guardi pensi che abbiano tutto, che siano supereroi, ma sono esseri umani".

Infine, sul confronto tra i due miti argentini: "Sono diversi. Messi ha segnato tantissimo ed è più tranquillo. Maradona, invece, aveva qualcosa in più: carisma, personalità. Per me resta il migliore".