Bayern Monaco, novità su Urbig: è arrivata la decisione per il match contro l'Atalanta

Niente ostacolerebbe più l'impiego di Jonas Urbig nella partita di ritorno degli ottavi di finale del Bayern Monaco contro l'Atalanta in Champions League. Secondo le informazioni di SPORT1, media tedesco, il portiere di 22 anni reduce da una commozione cerebrale nella gara d'andata contro la Dea a Bergamo, è tornato ad allenarsi nella giornata di lunedì e nelle ultime ore avrebbe ricevuto il via libera per giocare la sfida di questa sera. Anche Sky Sports DE lo conferma.

Urbig aveva riportato una brutta butta nelle fasi finali della partita d'andata (6-1) contro l'Atalanta, episodio che ha anticipato il forfait di Sven Ulreich in Bundesliga (lesione del fascio muscolare), con Manuel Neuer (strappo muscolare) già fuori da due partite di fila. Qualora Kompany o il Bayern Monaco decidessero a sorpresa di tornare sui loro passi e non rischiare, dovrebbero virare forzatamente sul 16enne Leonard Prescott. Teenager che diventerebbe il più giovane giocatore del Bayern nella Champions League se arrivasse la scelta dal primo minuto.

Il Bayern arriva all'incontro di questa sera con un vantaggio di cinque gol nel primo incontro con l'Atalanta. In un eventuale quarto di finale, i bavaresi incrocerebbero il Real Madrid. Ad ogni modo Vincent Kompany, allenatore del Bayern, ha parlato così dell'emergenza in porta nella conferenza stampa della vigilia del match: "Non ero sorpreso nel vedere Neuer oggi in allenamento, ma la decisione spetterà al reparto medico: se tutto dovesse andare per il meglio, Urbig sarebbe il favorito. Il 16enne Leonard Prescott dal 1'? Quando guardo questo giovane penso ad un giocatore importante e con grandi margini di crescita. Abbiamo fiducia in lui così come nei giovani".