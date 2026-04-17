Neuer resta al Bayern? Hoeness: "Vorremmo che aiutasse Urbig a sostituirlo"

Manuel Neuer resterà al Bayern Monaco anche dopo il termine di questa stagione? Nel podcast "Auf eine weiß-blaue Tasse" il presidente onorario del Bayern, Uli Hoeness ha parlato del possibile prolungamento del contratto del portiere. Durante una conversazione con il Ministro Presidente della Baviera,Markus Söder, Hoeneß ha risposto: "Rinnovo di Neuer? Beh, personalmente, se dipendesse da me, cercheremmo di trattenerlo per un altro anno".

Come riporta Sky Sport, Hoeneß ha dichiarato apertamente che il campione dovrebbe assumere una sorta di ruolo di mentore, soprattutto per Jonas Urbig. "Gli chiederemmo di sponsorizzare Urbig", ha spiegato. Ciò includerebbe anche "la disponibilità a saltare alcune partite" in modo che Urbig possa acquisire esperienza sul campo. Il Bayern Monaco ripone grandi speranze nel giovane portiere: "Abbiamo un'altissima considerazione di Urbig. Crediamo fermamente che possa essere il successore", ha affermato Hoeneß.

Quando gli è stato chiesto se Urbig potesse seguire un percorso simile a quello di Neuer, Hoeneß inizialmente è apparso sinceramente cauto, prima di offrire un barlume di speranza: "All'inizio non lo sapevo. Ma quello che ha dimostrato finora fa ben sperare che possa farcela". Tuttavia, un prerequisito fondamentale è il tempo di gioco: "Può raggiungere questo obiettivo solo se gioca. Tra l'altro, lui e Neuer vanno molto, molto d'accordo. Il Bayern Monaco spera che Manuel rimanga per un altro anno e prepari il futuro in questo ruolo".