Bayern Monaco, Urbig: "Altra partita eccezionale contro un'ottima Atalanta"
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Ai microfoni di ZDF, il portiere del Bayern Monaco Jonas Urbig ha commentato il successo per 4-1 sull'Atalanta che ha regalato ai suoi l'accesso ai quarti di finale di Champions League: "Quella di stasera era una partita importante e sono contento di aver potuto aiutare la squadra con la mia prestazione".
Un altro largo successo dopo l'andata...
"È stata un'altra partita eccezionale. Il modo in cui abbiamo giocato di squadra, proprio come a Bergamo contro un'ottima formazione, ci ha permesso di tenerli sotto pressione, creando al contempo molte occasioni. È stato bello anche vedere alcuni giovani in campo per la prima volta".
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