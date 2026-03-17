Bayern, sospiro di sollievo per Kompany? Ieri Urbig si è allenato, cosa filtra verso l'Atalanta

Momenti che fanno ben sperare il Bayern Monaco. Nella giornata di ieri, infatti, Jonas Urbig è tornato ad allenarsi con la squadra bavarese. Come a voler mandare un messaggio di buon auspicio in vista del super match di mercoledì sera contro l'Atalanta all'Allianz Arena, dove i nerazzurri partiranno da una situazione di svantaggio assoluta (ko 6-1 all'andata) e con chance radenti allo zero di passare il turno di Champions League. Eppure in casa Die Roten era scattata l'emergenza in porta.

Urbig reduce una commozione cerebrale otto giorni fa, Neuer non ancora recuperato dal problema al polpaccio, Ulreich fermo per una lesione del fascio muscolare agli adduttori della gamba destra. E come se non fosse sufficiente, il quarto portiere di 19 anni Leon Klanac ad aggiungersi ad un'infermeria traboccante di portieri. Tuttavia, ricongiunto con il gruppo di lavoro, il secondo portiere del Bayern Monaco - secondo quanto rivelato da Sport1 - potrebbe farcela in tempo per l'Atalanta e quindi giocare. A determinate condizioni.

La presenza dell'estremo difensore di 22 anni, nonché vice Neuer, non è ancora del tutto certa. Secondo il media tedesco, Urbig ha superato i test clinici con buoni risultati, ma non è ancora del tutto asintomatico. Avverte ancora fastidio, specialmente durante le fasi di atterraggio dopo i tuffi: questo è l'ostacolo principale tra lui e lo schieramento titolare con la Dea. Non è da scartare nemmeno l'ipotesi che alla fine Kompany decida di lanciare dall'inizio il 16enne Leonard Prescott.

Nel primo pomeriggio odierno, Urbig parteciperà all'allenamento di rifinitura al centro sportivo del Bayern. Successivamente verrà presa una decisione definitiva. Da controllare, ad ogni modo, i protocolli di DFL e UEFA circa i traumi cranici, perché in questi casi un giocatore può tornare a competere solo se ha completato un allenamento senza presentare alcun sintomo. Con il via libera del medico del club e dopo aver svolto una visita insieme ad un consulente neurologico indipendente.