TMW Bayern Monaco, rifinitura verso l'Atalanta: c'è Kane. Urbig in campo ma l'impiego sarà valutato domani

Allenamento di rifinitura in corso per il Bayern Monaco di Vincent Kompany in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atalanta, gara che si giocherà domani sera alle 21 all'Allianz Arena.

Alla seduta ha preso regolarmente parte Harry Kane, giocatore che nell'andata a Bergamo non era neanche sceso in campo per un problema al polpaccio. In campo si è visto anche Manuel Neuer, portiere che però sta ancora lavorando all'interno del percorso di recupero dall'infortunio e che domani sera non ci sarà. Presente anche Jonas Urbig, portiere che nella sfida di andata aveva subito un colpo alla testa: il giocatore si è allenato, ma il suo impiego verrà valutato solo domani, in linea con le indicazioni del protocollo riguardante questo tipo di colpi alla testa. Nel caso in cui non dovesse essere giudicato pronto, in porta per il Bayern Monaco andrà il 16enne Leonard Prescott.