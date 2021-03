Benevento, Caldirola: "Diverso dall'andata, dobbiamo essere pericolosi in contropiede"

vedi letture

Luca Caldirola, difensore del Benevento, ai microfoni di Sky parla così a pochi minuti dall'inizio della partita con la Juventus: "All’andata abbiamo fatto 1-1 ma oggi è diverso. Giochiamo contro una delle migliori d’Europa e di Italia. Noi ci proveremo, vediamo cosa accadrà. Assenze? In partite come queste bisogna stare concentrato al 100% per tutta la partita, specie contro grandi campioni, questo fa la differenza. Poi speriamo di creare qualcosa in contropiede”.