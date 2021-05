Benevento-Crotone, le formazioni ufficiali: Inzaghi si affida a Lapadula, Ounas-Simy dal 1'

Sfida cruciale per il Benevento di Filippo Inzaghi. I sanniti ospitano il Crotone nella penultima giornata con l'obbligo di vincere per poter sperare ancora nella salvezza. I padroni di casa schierano un modulo offensivo con Caprari e Insigne a supporto di Lapadula. Gaich, invece, partirà dalla panchina. Diversi cambi per Serse Cosmi, ma in attacco sono stati confermati Simy e Ounas

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Barba, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula.

A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Gaich, Tello, Viola, Tuia, Dabo, Improta, Di Serio, Sanogo, Pastina, Diambo.

Allenatore: Filippo Inzaghi

Crotone (3-5-2): Festa, Magallan, Marrone, Golemic; Djidji, Zanellato, Cigarini, Benali, Molina; Ounas, Simy.

A disposizione: Cordaz, Crespi, Dragus, Luperto, Rojas, D'Aprile, Pereira, Rispoli, Petriccione, Vulic, Riviere.

Allenatore: Serse Cosmi