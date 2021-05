Benevento, da Lapadula a Iago Falque e Caprari: tanti addii dopo la retrocessione

vedi letture

Il Benevento si prepara a salutare gran parte della rosa di quest’ultima stagione dopo la retrocessione in Serie B. Come riporta Il Corriere dello Sport infatti Depaoli e Caprari torneranno alla Sampdoria per fine prestito visto che il club campano non eserciterà l’opzione per il loro riscatto, mentre Iago Falque farà ritorno al Torino. Gli altri giocatori in lista d’uscita, a causa degli alti ingaggi, sono Kamil Glik, Gianluca Lapadula e Artur Ionita. Per quanto riguarda i giocatori in scadenza – Hetemaj, Viola, Manfredini, Tuia e Gori – bisognerà fare un’attenta valutazione con l’esperto portiere, che non ha potuto esordire in Serie A per un cavillo, che dovrebbe entrare nello staff tecnico lasciando così il calcio giocato.