Benevento, Depaoli: "Vogliamo salvarci quanto prima, peccato con la Samp"

Da quando è arrivato a Benevento ha sempre indossato la maglia da titolare, ricevendo i complimenti dei compagni e dello staff tecnico. Un'avventura iniziata piuttosto bene per Fabio Depaoli, uno dei volti nuovi del mercato di gennaio. Ecco quanto ha dichiarato ai microfoni di OttoChannel: "Sono felice di aver sposato questo progetto, mi trovo benissimo e sono convinto che posso dare molto di più alla maglia giallorossa per ripagare la fiducia della dirigenza e della società. C'è grande organizzazione, del resto i risultati degli ultimi anni sono sotto gli occhi di tutti. Siamo dispiaciuti per il pareggio con la Sampdoria, abbiamo avuto le opportunità per chiuderla prima. Nello spogliatoio c'era rammarico, ma guardando la classifica abbiamo allungato il vantaggio sulla zona retrocessione. Speriamo di salvarci quanto prima possibile, ci sono tutte le carte in regola per essere protagonisti. Caprari? Lo conoscevo già e so quanto può essere importante, aveva solo bisogno del contesto giusto per rilanciarsi. Il gol lo ripaga dei sacrifici e dell'impegno che mette ogni settimana. Ora testa al Bologna. Sarà il solito Benevento: compatto, organizzato, pronto a sfruttare le ripartenze".