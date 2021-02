Benevento e Sampdoria non si fanno male: 0-0 all'intervallo. Più pericolosi i blucerchiati

Il primo tempo di Benevento-Sampdoria finisce 0-0: nessun gol, ma non una brutta partita tra la squadra di Inzaghi e quella di Ranieri. Più pericolosi, nel complesso, gli ospiti, tra l’altro a segno al 22’ con Torregrossa: rete giustamente annullata per la posizione di fuorigioco del centravanti ex Brescia, tra i migliori in campo finora (ma con un'incertezza sotto porta nel finale di frazione). Altro brivido per la difesa sannita con Thorsby a tu per tu con Montipò, in extremis chiamato all'intervento plastico sulla conclusione dal limite dell'area di Keita, vera e propria mina vagante per la difesa giallorossa. Ha fatto più fatica il Benevento ad affacciarsi nell’area avversaria, anche per il pressing asfissiante della formazione ligure: padroni di casa pericolosi soprattutto a tempo scaduto con Caprari. Quattro i cartellini gialli sventolati dal direttore di gara Aureliano.