Benevento, Glik: "Pesano alcune decisioni arbitrali. Nessun campanello d'allarme"

vedi letture

Intervistato da OttoChannel, il difensore del Benevento Kamil Glik ha analizzato con grande equilibrio il momento difficile vissuto dai giallorossi, sconfitti per 4-0 contro l'Inter al termine di una gara che si è rivelata anche più complicata rispetto al previsto:

Come commentare questa sconfitta?

“Sappiamo bene che avversari come Inter, Juventus e Milan sono superiori e possono battere chiunque, ma perdere e in modo così netto fa sempre male. Il nostro campionato inizierà la settimana prossima, contro Sampdoria e Bologna vogliamo fare punti importanti”.

Troppo forte l’Inter o demeriti vostri?

“Abbiamo creato poco, alla fine il risultato parla chiaro e non era semplice recuperare dopo essere passati in svantaggio con una autorete. Non siamo riusciti a giocare il nostro calcio e l’Inter ha sfruttato al massimo tutti gli episodi”.

Pesa il rigore non dato a Lapadula?

“Secondo me sì, non ha chiamato né rigore né punizione con annesso cartellino rosso per chiara occasione da rete. Non è un alibi, sia chiaro, forse avremmo perso lo stesso. Ma è un episodio che ha influito sul punteggio finale, non è la prima volta che recriminiamo per alcune decisioni arbitrali. Ricorderete tutti quello che è successo a Verona, quando non ci fischiarono un penalty netto”

C’è da preoccuparsi per tutti questi gol subiti? Ben 14 in quattro gare, troppi per chi vuole salvarsi…

“No, sono stati episodi e gare che hanno preso una piega sbagliata. Lavoreremo di più per subire meno possibile, è chiaro, ma non credo stia suonando un campanello d’allarme. La serie A è questa, magari a breve torneremo ad essere quella squadra che a novembre era difficile da perforare per chiunque”.

E’ cambiato qualcosa in fase difensiva?

“Vorrei ricordare che esistono anche gli avversari e che abbiamo perso per tanto tempo calciatori importanti come Luca Caldirola e Gaetano Letizia, senza dimenticare il recente infortunio di Tuia. Non voglio trovare alibi, ma quando si cambia sempre formazione diventa tutto più complicato per l’allenatore e per noi calciatori. Ora è arrivato Depaoli, si vede che è un calciatore valido e un ragazzo che può dare una grossa mano”.