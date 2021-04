Benevento controtendenza. Inzaghi: "Tanti stanno bene, dovrò fare delle scelte"

vedi letture

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, tira un sospiro di sollievo. Dopo la sosta per le Nazionali, in vista della gara di domani contro il Parma, non perde pezzi pesanti per la squadra. "Ero preoccupato solo per Gaich, più per il fuso orario che per un problema fisico. Sta bene, come tutti gli altri. Si sono allenati e sono pronti al 100%, dovrò fare delle scelte perché ci sono tanti calciatori che stanno bene. Nazionali compresi".