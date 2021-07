Berardi brilla a Euro 2020 e il Leicester fa sul serio: pronto l'assalto al gioiello del Sassuolo

Il Leicester fa sul serio per Domenico Berardi. Secondo quanto riporta la BBC, le Foxes avrebbero già preso informazioni dettagliate sull'esterno offensivo del Sassuolo e della Nazionale, pronte a fare un tentativo per rinforzare il loro reparto avanzato con un elemento di qualità. Sul giocatore, come sottolinea la medesima emittente, è forte però anche il pressing del Milan.