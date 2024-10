Berardi-Juve, il retroscena svelato dal giocatore: "Volevo andare, litigai col Sassuolo"

Nell'estate 2023 Domenico Berardi è stato a lungo in trattativa con la Juventus, ma alla fine il club bianconero e il Sassuolo non trovarono un accordo. Tra luglio e agosto andò in scena un lungo tira e molla che però non portò a un trasferimento della bandiera neroverde, ora al lavoro per recuperare dal brutto infortunio rimediato nei primi mesi di questo 2024. "L’anno scorso volevo andare alla Juve, ma i club non si sono accordati - ha detto Berardi -. Io ci rimasi male, ho litigato con la società perché era il momento giusto. Ma poi ho voltato pagina e ho ripreso a dare tutto per il Sassuolo".

Non fu però quella l'unica occasione in cui Berardi è stato vicino all'addio: "Tre anni fa mi voleva l’Atalanta, ma dissi di no perché non ritenevo di essere adatto soprattutto dal punto di vista fisico a quel tipo di gioco. Fino ai 26-27 anni non mi sentivo maturo. Vede, io voglio giocare sempre e in quegli anni rifiutavo l’idea del turnover e della panchina. Forse era anche mancanza di fiducia nei miei mezzi, non credevo in me al 100%. Volevo essere sempre titolare e in un grande club non si può. Non ho rimpianti, ma nel frattempo ho capito, sono maturato e da due-tre anni sono pronto per un’altra avventura", ha detto alla 'Gazzetta dello Sport'.

E infine: "Con la testa dei 30 anni le dico che a 20-21 avrei potuto credere di più in me stesso e provarci. Però le scelte si fanno quando bisogna farle".