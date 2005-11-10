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Bernardo Silva sempre più lontano dall'Italia. C'è anche il sì di Flick per l'approdo a Barcellona

Bernardo Silva sempre più lontano dall'Italia. C'è anche il sì di Flick per l'approdo a BarcellonaTUTTO mercato WEB
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Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 13:22Serie A

Il Barcellona e Bernardo Silva fanno un altro passo avanti e si avvicinano sempre più. Il centrocampista, che a fine stagione si libererà a costo zero dal Manchester City dopo quasi dieci anni di militanza, non ha mai nascosto il suo desiderio di approdare nel club catalano che dal canto suo ha già avviato i contatti con con l’entourage del giocatore trovando un’intesa di massima con Silva che si ridurrà l’ingaggio per vestire la maglia blaugrana.

Come riferito da RAC 1 dopo l’accordo fra le parti sarebbe arrivato anche quel via libera dal tecnico Hansi Flick che era l’ultimo ostacolo all’eventuale approdo del lusitano a Barcellona. Le parti dunque potranno accelerare nelle prossime ore in vista della chiusura definitiva dell’accordo anche se, come si legge sui media iberici, prima serviranno un paio di cessioni con i nomi di Marc Casadó e Roony Bardghji in prima fila per far posto all’esperto centrocampista.

Sembra dunque tramontare definitivamente l’ipotesi di vedere Bernardo Silva in Italia dove la Juventus, così come l'Atletico Madrid in Spagna, lo aveva messo nella sua lista dei desideri per l’estate. Silva andrà dunque a rinforzare il reparto mediano blaugrana e potrebbe essere il secondo innesto ufficiale dei catalani dopo l'attaccante Gordon dal Newcastle.

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