Juve, tarda la chiusura dell'affare Bernardo Silva-Barcellona. Ma piomba l'Atletico Madrid

Bernardo Silva spinge per realizzare il suo sogno di vestire la maglia del Barcellona. Svincolatosi dal Manchester City a 31 anni, il portoghese si sarebbe offerto al club blaugrana, che avrebbe accolto favorevolmente la proposta inserendolo nella lista dei parametri zero. A favore dell'esperto centrocampista ci sono l'indiscussa qualità tecnica e la disponibilità a ridursi l'ingaggio rispetto agli anni passati in Premier. Mentre l'asse di mercato generata dall'agente Mendes ha contribuito ad agevolare le conversazioni.

Il nodo Flick

L'operazione non è ancora decollata. Il motivo? Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, la priorità del Barcellona ora è l'acquisto di un numero "nove". Inoltre, il tecnico Hansi Flick non ha ancora dato il via libera definitivo a causa di un evidente sovraffollamento tra mediana e trequarti, disponendo già dei vari De Jong, Pedri, Gavi, Bernal, Casadó, Eric Garcia, Olmo e Fermin Lopez. Detto ciò, Bernardo Silva ha una duttilità fuori dal comune e potrebbe anche rivestire un'alternativa di lusso ai vari titolarissimi.

Futuro da definire

La corsia laterale del Barça potrebbe liberarsi presto a causa dei punti di domanda sul futuro di Ferran Torres, Bardghji e Rashford, con questi ultimi due indiziati a lasciare il club catalano. Bernardo Silva ha fretta e vuole firmare il suo nuovo contratto prima dell'inizio del Mondiale per evitare i rischi legati agli infortuni, stando a quanto riferito. Sulle tracce del portoghese c'è però anche l'Atletico Madrid, pronto a mettere sul piatto un'offerta economica decisamente superiore a quella dei catalani. Una brutta notizia per chi, come la Juventus, avrebbe ancora residue speranze di ingaggiare il portoghese.