Berti: "L'Inter deve vincere scudetto e Coppa Italia. Paura del Napoli? Non scherziamo"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Time2play.com, Nicola Berti, icona dell'Inter anni '90, ha parlato del finale di stagione che attende i nerazzurri: "Non ci sono alibi né scuse: l’Inter deve vincere scudetto e Coppa Italia, le mie sensazioni sono che, semplicemente, non ho paura di nulla. L’unica cosa che mi fa arrabbiare è che sono tre anni che dichiaro pubblicamente che il Milan con noi non ce la fa e invece ce la fa sempre".

Ha paura del Napoli che ha un calendario più semplice?

"No dai, non scherziamo: al di là delle battute il Napoli non può far paura. L’Inter deve avere paura solo di se stessa. Ma non ce l’ha. Obiettivamente, su, se l’Inter non vince il campionato non succede un casino, lo faccio io un casino!".

Il VAR a chiamata potrebbe magari essere una soluzione?

"Si devono mettere d’accordo tra di loro, tutti: arbitri, addetti al VAR, Federazione, perché com’è adesso è solo un caos che non fa altro che generare polemiche. Io sono fuori da tutto, dai social e tutto quanto, eppure vorrei e potrei contribuire (ride, ndr)".

Come funzionava ai suoi tempi?

"Quando giocavo io gli arbitri erano miei amici! E quando succedeva che 'sbragavano', lo ammettevano e dicevano 'ho sbagliato”. E questo era anche divertente, in un certo senso: rimaneva tutto confinato al campo, senza tutte queste telecamere che ci sono oggi. Bastava solo uno sguardo, l’arbitro diceva 'ho sbagliato' e io rispondevo 'eh, bravo', e si andava avanti".