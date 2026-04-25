Berti: "Inter, come godo. Meglio sconfitti che milanisti, lo ripeterei altre 100 volte"

Nicola Berti si è sposato con Hayet sabato scorso, esattamente nel giorno in cui il Napoli ha perso 2-0 in casa contro la Lazio, come ama ricordare. Nel corso della sua intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha scherzato ricordando di fare tutti i giorni addii al celibato e di poter fare un trattato sulla bellezza femminile. L'ex centrocampista nerazzurro ha rivelato anche che toglieranno le fedi ed entrambi si tatueranno l'iniziale sull'anulare.

Una battuta anche sull'Inter, che nel frattempo ha conquistato pure la finale di Coppa Italia: "Come godo! In Sicilia per la sfida di campionato con il Como ho riunito tutti gli Inter-club che ci sono, ci conosciamo, vengo spesso. Dopo un derby dissi: 'Meglio sconfitti che milanisti' e lo ripeterei altre cento volte". Tra gli invitati non c'era nessuno dei suoi ex compagni, tranne Serena, che però non è venuto per un impegno con Sky: "Altri sarebbe stato troppo, dovevo pagare tutto io". Infine ha spiegato di rivedersi in Nicolò Barella.