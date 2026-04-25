Nicola Berti si è sposato: "Hayet è più pazza di me. Trascorsi da playboy? Mica tanto trascorsi"

Nicola Berti, in una intervista con il Corriere della Sera racconta i motivi che risiedono dietro la scelta di sposarsi a 60 anni, con due figli già grandi, con la compagna Hayet, ora moglie, che è al suo fianco da 20 anni: "Effettivamente era un po’ che Hayet me lo chiedeva, rompeva un po’ le scatole, diciamolo. E allora, mi son detto, perché non farlo? Del resto, son sempre le donne a decidere le cose importanti. Ci ha sposato il mio amico Guglielmo Pacchione, proprietario dell’Agua Beach dove abbiamo fatto festa per tutta la notte. Leonardo e Lorenzo hanno accompagnato la mamma all’altare, che poi era a due passi dal mare".

L’addio al celibato c’è stato?

"Ma io faccio tutti i giorni addii al celibato".

Quello prima delle nozze è stato l’ultimo?

"Per niente! Mi permetto di scherzare perché mia moglie è una donna intelligente, è più pazza di me. E ci ride sui miei trascorsi, ma mica tanto trascorsi, di play boy".

https://www.instagram.com/p/DXY_gGRlnUx/