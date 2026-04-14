Berti: "Serena non verrà al mio matrimonio, ci sono rimasto male. Inter? Scudetto ipotecato"

Nicola Berti compie oggi 59 anni e sabato si sposerà in Sicilia con Hayet. Intervistato da gazzetta.it, l'ex centrocampista dell'Inter non ha potuto non parlare della cerimonia: "La faremo in spiaggia a San Lorenzo, vicino a Marzamemi. Lo stabilimento si chiama Agua Beach, mi sposa il proprietario, il mio amico Guglielmo. Stupendo. Venga chi vuole. Tanto gli invitati sono solo 30. Vogliamo solo gli amici".

Berti rivela poi un retroscena: "Ho invitato solo Aldo Serena, con cui da vent'anni faccio le vacanze proprio a San Lorenzo. Ma mi ha detto che non può venire, ci sono rimasto male. Però magari mi sta facendo uno scherzo e si presenta... Al tempo i milanisti dicevano che io e Aldo eravamo una coppia: la gelosia è una brutta bestia. Matthaus? Lothar la Sicilia non sa nemmeno dov'è!".

Infine un pensiero sul possibile Doblete dell'Inter: "Quale regalo migliore? Lo scudetto dopo l'ultimo weekend è ormai ipotecato. Credo anche alla Coppa, ma occhio al Como. Dopo la sconfitta di domenica le proveranno tutte".