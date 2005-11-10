Bicicletta da urlo di Orsolini: Bologna avanti 1-0 a Lecce con l'acrobazia del capitano
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 15:21Serie A
autore Giacomo Iacobellis
11.10.2026 15:21Serie A
I rossoblù hanno sbloccato il risultato della gara contro i giallorossi dopo 17 minuti: gol di capitan Orsolini e assist di Cambiaghi.
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Bologna in vantaggio al Via del Mare di Lecce. Gran gol di capitan Riccardo Orsolini, che al minuto 17 batte Falcone con una pregevole bicicletta al volo su assist dalla sinistra di Cambiaghi. I rossoblù di Palladino sono dunque avanti 1-0 contro i salentini.
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