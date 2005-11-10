Chi svolta al Penzo? Se parliamo delle due squadre che si affronteranno stasera è il Venezia ad aver bisogno di trovare certezze dopo le prime vittorie raccolte con Nicola, visto il ko rimediato a Torino e l'attuale ultimo posto. Dall'altra parte il Bologna con Palladino ha cambiato nettamente marcia, perdendo solo la sfida contro l'Inter, nelle prime 8 con l nuovo tecnico, con 5 vittorie e due pareggi.

Parlando di singoli, ci sono due giocatori che ancora non sono sicuri di giocare dal primo minuto e che cercano un guizzo che possa fargli tornare il sorriso. Da un lato John Yeboah, dall'altro Riccardo Orsolini. Entrambi hanno avuto un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, l'italiano anche per uno stop fisico. Entrambi, ora, stanno lottando per conquistare il posto da titolare con il nuovo allenatore, quel posto che prima sembrava spettare loro in maniera quasi automatica.

Palladino è già rinato al Penzo

Dopo il rientro dall'infortunio, Orsolini è stato reinserito gradualmente da Palladino. Panchina per 90 minuti contro il Monza, 45 minuti con il Parma partendo dalla panchina, altri 45 con l'Udinese, stavolta da titolare.

Oggi dovrebbe toccare ancora a lui, in uno stadio e contro una rivale che gli porta bene: 3 gol nelle ultime 3 contro il Venezia, proprio al Penzo due anni fa disegnò un gran gol con un destro al volo che fu decisivo per l'1-0 dei suoi e la solita bussata alle telecamere. Palladino ha fatto capire che il suo capitano ora è centrato: "Orsolini che è stato fuori parecchio ed ora è pienamente dentro ai nuovi principi". Ma ha anche avvisato: "Vedo una sana competizione che mi porta ad avere l'imbarazzo della scelta su chi mettere in campo. La formazione è un bel rebus".

Il 10 del Venezia: Yeboah vuole convincere Nicola

Anche dall'altra parte c'è un giocatore che fino alla scorsa stagione è stato una colonna portante e che ora sta faticando. Yeboah però è rallentato solo per motivi tecnici: nel salto dalla Serie B alla A, qualcosa ha pagato.

Fino a qui si ricorda la fiammata con il Frosinone, poi qualche spunto poco fortunato, l'ultimo quello che lo ha portato a colpire la traversa, contro la Juventus. Troppo poco, per uno che anche al Mondiale aveva fatto intravedere di poterci stare, a certi livelli: qual è il vero Yeboah? Oggi potrebbe partire ancora dalla panchina, perché con Nicola non è più titolare inamovibile.