Sta per iniziare la sfida che apre la tredicesima giornata della Serie A: allo stadio Penzo si sfidano Venezia e Bologna. Ancora una volta fra i rossoblu non figura, almeno fra le scelte d partenza, Riccardo Orosolini. A meno di stop dell'ultimo minuto, dovrebbe trattarsi d una scelta tecnica, visto che in conferenza stampa Palladino aveva assicurato che fosse al 100%. E non è la prima volta in cui è messo in discussione.

L'utilizzo di Orsolini con Palladino

Pronti-via, al suo arrivo al Bologna Palladino ha scelto di dare 14 minuti a Orso nella sfda con il Torino, per poi schierarlo titolare a Lecce. Poi lo stop. Dopo il rientro dall'infortunio, Orsolini è stato reinserito gradualmente da Palladino. Panchina per 90 minuti contro il Monza, 45 minuti con il Parma partendo dalla panchina, altri 45 con l'Udinese, stavolta da titolare.

Oggi altra panchina, tocca a Mbangula e Bernardeschi a supporto di Odgaaard. Palladino aveva fatto capire che il suo numero 7 ora è centrato: "Orsolini che è stato fuori parecchio ed ora è pienamente dentro ai nuovi principi", erano state le sue parole in conferenza stampa. Ma aveva anche avvisato: "Vedo una sana competizione che mi porta ad avere l'imbarazzo della scelta su chi mettere in campo. La formazione è un bel rebus".

Bernardeschi e Odgaard gli intoccabili in attacco

A proposito di Bernardeschi: lui - così come Odgaard - sembra il vero intoccabile di Palladino: 8 su 8 da titolare, che sia da esterno a tutta fascia o da rifinitore dietro la punta. Ormai si può dire lo stesso di Odgaard: nelle ultime 5 di fila è partito lui come riferimento offensivo, con Piccoli e Dovbyk fuori. Insomma, tante scelte in attacco, ma Palladino parte spesso e volentieri da due nomi.

Venezia-Bologna, le formazioni ufficiali

Ecco di seguito le formazioni ufficiali della sfida fra Venezia e Bologna:

Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Haps; Yeboah, Adams. Allenatore: Davide Nicola.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Vitik, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane; Bernardeschi, Mbangula; Odgaard. Allenatore: Raffaele Palladino.