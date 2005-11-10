Bologna, Orsolini conferma la svolta: "Con Palladino mi diverto". L'era Tedesco è un ricordo

"Il mister è venuto con una certa fretta, perché avevamo iniziato male e non ha avuto tempo per stare a fare ragionamenti. Dovevamo vincere le partite, lui è stato bravo e ci siamo messi a disposizione. La bravura di Palladino è stata quella di ricompattare la squadra, che nel corso degli anni aveva fatto bene. In estate abbiamo perso diversi giocatori importanti, ma l'ossatura è rimasta. Sono tanti anni che sono qui e ne ho viste di situazioni. Mi sono divertito con Thiago Motta, con Italiano e ora spero di ritrovare quelle sensazioni anche con mister Palladino: i presupposti ci sono tutti. Non so dove potrà arrivare questa squadra: mi voglio e ci vogliamo divertire insieme. Abbiamo ritrovato il sorriso".

Queste le parole di Riccardo Orsolini dopo la sfida vinta al Tardini di Parma stasera, parole che vanno soppesate ma che lasciano intendere un rapporto mai sbocciato con Domenico Tedesco, predecessore di Palladino sulla panchina rossoblù. L'attaccante e uomo di riferimento dello spogliatoio, peraltro partito dalla panchina stasera, ha dimenticato l'ex Schalke tra gli allenatori con cui si è divertito, passando da Italiano e Palladino. Evidente come tutti a Bologna abbiano tanta voglia di dimenticare quella parentesi.