Problema o risorsa? Orsolini è tornato, può iniziare un dualismo con Bernardeschi

Riccardo Orsolini è tornato. Solo una settimana fa, nella vittoria contro il Monza, era rimasto in panchina per novanta minuti perché stava recuperando da un infortunio che lo ha tenuto fermo per tre partite consecutive, ma che lo aveva già afflitto all'inizio del campionato. Cinque gare giocate finora e due gol, ora avrà altre due settimane per recuperare definitivamente dai propri acciacchi.

Arma in più

Se è vero che Bernardeschi ha fatto bene prendendo il suo posto, dall'altro lato Orsolini è il capitano di questa squadra. È l'inizio di un dualismo? Possono anche nascere delle opportunità, soprattutto in un attacco che può contare sul gioco delle coppie: Mbangula con Cambiaghi, Odgaard con Piccoli (e forse Dovbyk), infine proprio Orsolini con Bernardeschi. In poche squadre possono contare su un arsenale così interessante e vario, con cui Palladino si può divertire. Nel frattempo la classifica sorride ed è quasi un peccato fermarsi in questo momento.

Le dichiarazioni di fine partita

"Il mister è venuto con una certa fretta, perché avevamo iniziato male e non ha avuto tempo per stare a fare ragionamenti. Dovevamo vincere le partite, lui è stato bravo e ci siamo messi a disposizione. La bravura di Palladino è stata quella di ricompattare la squadra, che nel corso degli anni aveva fatto bene. In estate abbiamo perso diversi giocatori importanti, ma l'ossatura è rimasta. Sono tanti anni che sono qui e ne ho viste di situazioni. Mi sono divertito con Thiago Motta, con Italiano e ora spero di ritrovare quelle sensazioni anche con mister Palladino: i presupposti ci sono tutti. Non so dove potrà arrivare questa squadra: mi voglio e ci vogliamo divertire insieme. Abbiamo ritrovato il sorriso".