Bisseck dopo il rinnovo fino al 2029: "L'Inter si fida di me, ho fatto meglio delle aspettative"

vedi letture

"Cosa significa questo rinnovo? Che il club e il mister si fidano di me, tutti sono felici con la mia crescita. Il rinnovo è soddisfacente per tutti". Parla così Yann Bisseck a InterTv dopo il prolungamento fino al 2029: "Credo di aver fatto meglio di quello che tanti si aspettavano all'inizio, perché non penso che molti mi conoscessero quando sono arrivato. Ho lavorato bene e ho imparato la tattica, il calcio italiano e la lingua. Per ora è stato un'esperienza piena di successi".

In cosa puoi crescere?

"In tanto, ci sono molti aspetti che posso migliorare. Tecnicamente fisicamente sono ad un buon livello ma devo crescere sotto il punto di vista mentale e tattico".

Ti saresti mai immaginato un salto così importante?

"Ho sempre creduto di poter avere una bella carriera, non è stato facile arrivare fin qui ma ho sempre pensato fosse possibile. Ora che sta succedendo è bellissimo per la mia famiglia. Cercherò di continuare così".

Cosa ti ha colpito di questo gruppo?

"Non mi aspettavo di arrivare in un grande club come questo e avere compagni gentili, molte volte quando arrivi in una grande società non ti rispettano ma tutti mi hanno accolto bene e mi sono sentito subito a casa. Ora posso dire che Milano è casa mia".

Sei già idolo dei tifosi. Un messaggio per loro?

"Forse idolo è un po' troppo ma li amo, adoro il sostegno che ci danno. Abbiamo avuto bei momenti ma ci saranno sempre vicini. Spero di continuare a piacerli e di ricambiare con ottime prestazioni e tanti altri trofei".