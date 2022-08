Boban e l'addio al Milan: "Rifarei tutto. Dispiace per quanto accaduto, ma ne vado fiero"

Un addio tribolato al Milan con parole forti e prese di posizione, ma Zvonimir Boban non fa passi indietro e a La Gazzetta dello Sport è tornato a parlare rispondendo alla domanda sul se rifarebbe tutto: "Assolutamente si, questione di principio e dignità. Non mi dipingo come un santo, non lo sono, ma andava fatto. Dispiace quanto accaduto, ma ne vado fiero".