Boban non è d'accordo con Flick: "Così il Barcellona non vincerà mai la Champions"

Notte di amarezza per il Barcellona, che deve abbandonare la Champions League ai quarti di finale. Niente da fare per i blaugrana, ai quali non è bastato imporsi per 1-2 sul campo dell'Atletico Madrid nella sfida di ritorno, in quanto lo 0-2 ottenuto dai Colchoneros al Camp Nou all'andata spalanca loro le porte verso l'approdo alla semifinale.

Nel post-partita, comunque, Hansi Flick ha voluto evidenziare gli aspetti positivi messi sul campo da gioco dal suo Barcellona, proiettandosi mentalmente già alla prossima edizione della Champions League, con l'ambizione di vincerla. Ha detto infatti il tecnico dei blaugrana nell'intervista post-partita a Sky Sport: "Quando iniziamo una stagione vogliamo sempre vincere la Champions League, noi siamo il Barcellona. Siamo una squadra giovane, dobbiamo migliorare e lo faremo".

Chi non è troppo d'accordo con lui è però Zvonimir Boban. L'ex attaccante, oggi presidente della Dinamo Zagabria, ha infatti così commentato le parole dell'allenatore del Barcellona dagli studi di Sky Sport: "Con questa squadra la Champions League il Barcellona non la vincerà mai. Con questa difesa e una punta così, come Ferran Torres, con tutto il rispetto…". Se ci pensiamo, da due anni con Flick succedono sempre le stesse cose: la linea alta che viene sorpresa alle spalle, lui non sa correggere. Giusto stare alti se fai pressing, ma se poi non ce la fai è troppo rischioso".