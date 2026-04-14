Boban rimprovera Yamal dopo Atletico Madrid-Barcellona: "Non può essere stanco alla sua età"

Il Barcellona viene eliminato ai quarti di finale di Champions League, niente da fare per i blaugrana di Flick, che nel primo tempo avevano riequilibrato il doppio svantaggio della sfida d'andata, salvo poi farsi battere da Lookman e lasciar spazio alla festa dell'Atletico Madrid.

Presente negli studi di Sky Sport, l'ex attaccante Zvonimir Boban, oggi presidente della Dinamo Zagabria, ha così commentato la sfida del Metropolitano tra l'Atletico Madrid e il Barcellona: "Il Barcellona ha spinto tanto nel primo tempo, era stato quasi disumano per quanto ha attaccato e creato. Nel secondo tempo però si è visto con evidenza che non ne tenevano quel ritmo. L'Atletico invece è rimasto sempre lo stesso, anzi è cresciuto".

E ancora, prosegue e conclude Boban: "Poi Yamal l'ho visto stanco, impreparato: a questa età non dovrebbe succedere. Il secondo tempo senza di lui è stata dura per il Barcellona creare qualcosa. Nonostante poi abbiano avuto due-tre occasioni anche quando sono rimasti in dieci. Per assurdo hanno creato più occasioni da quando è stato espulso Garcia, che non nel resto del secondo tempo. Dopo aver dominato il primo".