Boban: "Non è detto che PSG e Bayern vincano la Champions. Lookman ora fa il centrocampista"

Ai microfoni di Sky Sport Zvonimir Boban ha parlato del pareggio per 1 a 1 fra Atletico Madrid e Arsenal nell'andata della semifinale di Champions League, partita ampiamente al di sotto rispetto al livello visto ieri in PSG-Bayern Monaco:

"Non mi aspettavo niente di più visto il momento negativo delle due squadre. Poi conosciamo l'orientamento difensivo di entrambe, ieri PSG e Bayern riempivano l'area con 5-6 giocatori, oggi attaccavano in contropiede in due massimo. Ieri la partita è stata più divertente ma comunque nel secondo tempo è stata bella anche stasera. E comunque non è certo che una fra PSG e Bayern vinca la finale…".

La prova di Lookman?

"Gli manca la freschezza perché giocava da centrocampista e non da esterno, all'Atalanta era vicino all'area sempre. Poi ha fatto bene, ma manca la freschezza davanti alla porta. Ma è stata una partita più bloccata in generale".