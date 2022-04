Bodo/Glimt, Haikin: "6-1 con la Roma nella storia. Possiamo vincere e passare il turno"

Nikita Haikin, portiere del BodoGlimt che domani sera affronterà la Roma in Conference League, ha parlato al Corriere dello Sport: "Penso che sia un ottimo sorteggio. Noi li conosciamo, loro conoscono noi. Anche se hanno aggiunto nuovi calciatori. Noi abbiamo perso Botheim e Berg, ma non esistono giocatori insostituibili e il nostro dna è rimasto lo stesso. Il 6-1 della fase a gironi? E' stata una partita incredibile che resterà nella storia del Bodo Glimt e del calcio norvegese e mondiale per molto tempo. Possibilità di passaggio del turno? Sono i quarti di finale, non si possono paragonare alla fase a gironi. Ma possiamo vincere".