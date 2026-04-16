Bologna attenta, il Villa Park è una fortezza: serve un’impresa oltre la logica

Birmingham chiama, il Bologna risponde. Ma per gli uomini di Vincenzo Italiano servirà molto più di una grande prestazione: servirà qualcosa che sfiori l’impresa. Questa sera, alle 21, al Villa Park, i rossoblù si giocano il ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League contro l’Aston Villa, partendo da un pesante 1-3 maturato all’andata.

Un risultato che già di per sé complica enormemente i piani, ma che diventa ancora più ingombrante se affiancato a un dato che pesa come un macigno: l’Aston Villa, in Europa, non perde in casa dal 2 maggio 2024. Da allora, il Villa Park è diventato un fortino quasi inespugnabile, teatro di vittorie e prestazioni solide che hanno consolidato la reputazione europea della formazione di Unay Emery.

L’ultima caduta interna risale alla semifinale di andata di UEFA Europa Conference League, quando i Villans furono battuti 2-4 dall’Olympiacos trascinato da uno straordinario Ayoub El Kaabi, autore di una tripletta. Una serata storta, l’unica negli ultimi tempi, che però da allora è rimasta un’eccezione.

Numeri che raccontano molto più di una semplice statistica: raccontano di una squadra che, tra le mura amiche, cambia volto, aumenta intensità e fiducia, e diventa estremamente difficile da scalfire. È proprio qui che si annida la difficoltà maggiore per il Bologna, chiamato non solo a rimontare due gol di svantaggio, ma a farlo in uno degli stadi più caldi e ostici del panorama europeo recente.

Eppure, nel calcio, la logica non sempre basta. Italiano lo sa e proverà ad aggrapparsi a tutto ciò che può tenere accesa la speranza: l’orgoglio, la voglia di sorprendere, la leggerezza di chi ha poco da perdere. Servirà una partita perfetta, forse qualcosa in più.

Perché a Birmingham non basterà essere all’altezza: servirà riscrivere le statistiche. E, magari, anche un pezzo di storia.

PROBABILE FORMAZIONE:

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Vincenzo Italiano

Squalificato: Lucumì

Indisponibili: Skorupski, Dallinga, Dominguez.