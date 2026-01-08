Ufficiale
Foggia, arriva in prestito dal Bologna il classe 2005 Lorenzo Menegazzo
TUTTO mercato WEB
Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Menegazzo. Il centrocampista vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2026.
Lorenzo Menegazzo, nato a Camposampiero (PD) il 3 luglio 2005, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Bologna dove è giunto a vestire la maglia delle Nazionali giovanili 3 volte. Nella prima parte del campionato 2025/26 è passato, sempre in prestito, nel Ravenna dove ha collezionato 3 presenze nel girone B della serie C.
Il calciatore ha già raggiunto il campo di allenamento di Trinitapoli dove si è messo a disposizione di mister Barilari e del suo staff.
Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Editoriale di Marco Conterio Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
Le più lette
Ora in radio
09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile