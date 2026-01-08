Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Foggia, arriva in prestito dal Bologna il classe 2005 Lorenzo Menegazzo

Foggia, arriva in prestito dal Bologna il classe 2005 Lorenzo MenegazzoTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com
Luca Bargellini
Oggi alle 11:08Serie C
Luca Bargellini

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Menegazzo. Il centrocampista vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2026.

Lorenzo Menegazzo, nato a Camposampiero (PD) il 3 luglio 2005, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Bologna dove è giunto a vestire la maglia delle Nazionali giovanili 3 volte. Nella prima parte del campionato 2025/26 è passato, sempre in prestito, nel Ravenna dove ha collezionato 3 presenze nel girone B della serie C.

Il calciatore ha già raggiunto il campo di allenamento di Trinitapoli dove si è messo a disposizione di mister Barilari e del suo staff.

Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Foggia, arriva in prestito dal Bologna il classe 2005 Lorenzo Menegazzo UfficialeFoggia, arriva in prestito dal Bologna il classe 2005 Lorenzo Menegazzo
Matteassi: “Mercato vivace, ma quando le cose vanno bene bisogna stare attenti" TMW RadioMatteassi: “Mercato vivace, ma quando le cose vanno bene bisogna stare attenti"
Triestina dopo due anni Ionita verso l'addio: il moldavo vicino all'Arezzo Triestina dopo due anni Ionita verso l'addio: il moldavo vicino all'Arezzo
Salernitana, Iervolino tuona: "Giù le mani da Daniele Faggiano e Giuseppe Raffaele"... Salernitana, Iervolino tuona: "Giù le mani da Daniele Faggiano e Giuseppe Raffaele"
Benevento, a volte ritornano: sanniti pronti a riabbracciare Luca Caldirola Benevento, a volte ritornano: sanniti pronti a riabbracciare Luca Caldirola
Trapani, attesa per il verdetto del TFN: possibile nuova penalizzazione in classifica... Trapani, attesa per il verdetto del TFN: possibile nuova penalizzazione in classifica
Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra... Focus TMWSerie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Vicenza, per Cester c'è anche la Triestina. E Tonetto farebbe il percorso inverso... Vicenza, per Cester c'è anche la Triestina. E Tonetto farebbe il percorso inverso
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
Le più lette
1 Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Pulisic. Fullkrug ancora in panchina
2 Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Vardy dal 1'
3 Torino-Udinese, le probabili formazioni: Zapata più di Simeone. Runjaic conferma tutti
4 Cremonese-Cagliari, le probabili formazioni: Sanabria cerca spazio. Torna dal 1' Borrelli
5 Lazio, Lotito: "Nessuna risposta dalla Lega. Se il sistema non dà serenità, lo faccia qualcuno esterno"
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, Ratkov sempre più vicino alla firma: ora i test atletici all'Isokinetic. Le immagini
Immagine top news n.1 Fiorentina, è fatta per Brescianini, le cifre. L'obbligo scatterà in caso di salvezza
Immagine top news n.2 Lazio, l'attaccante Ratkov appena uscito dalle visite: ora i testi atletici all’Isokinetic
Immagine top news n.3 Guendouzi lascia la Lazio. Le immagini della sua partenza per Istanbul
Immagine top news n.4 Guendouzi, il Fenerbahce ha battuto ogni record di spesa. Un'altra volta dopo sei mesi
Immagine top news n.5 Torino, asse di mercato col Napoli: sondaggio per Obaretin e piace anche Marianucci
Immagine top news n.6 Il duro sfogo di Lotito: "Devo prendere una mitragliatrice e sparare a tutta la classe arbitrale?"
Immagine top news n.7 Palladino risolleva l'Atalanta: andata chiusa a 28 punti (e nuovi record con la Dea)
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.2 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.3 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.4 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Matteassi: “Mercato vivace, ma quando le cose vanno bene bisogna stare attenti"
Immagine news Altre Notizie n.2 Gasperini-Roma, che succede ora? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Pianese, l'agente di Ercolani: "Attenzionato anche da club di Serie B"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, Ratkov sempre più vicino alla firma: ora i test atletici all'Isokinetic. Le immagini
Immagine news Serie A n.2 Torino attivo sul mercato. Dal Brasile: offerta al Botafogo per Arthur Cabral, ex Fiorentina
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, è fatta per Brescianini, le cifre. L'obbligo scatterà in caso di salvezza
Immagine news Serie A n.4 Roma-Napoli, asse caldo: Lucca piace a Gasperini, Dovbyk in contropartita? Poi c'è Ngonge...
Immagine news Serie A n.5 Lotito: "Castellanos e Guendouzi volevano andare via". E su Sarri: "Mica fa lo scout"
Immagine news Serie A n.6 Lazio, c'è anche il Nizza su Belahyane. Il centrocampista piace a tre club di A
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, ritorno di fiamma per Cheddira: contatti avviati, ma servono cessioni in attacco
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Bellemo in arrivo dalla Sampdoria: accordo definito, si attende il via libera finale
Immagine news Serie B n.3 Bari, Caso frena sull'ipotesi biancorossa. Spunta lo scambio Antonucci-Distefano
Immagine news Serie B n.4 Pescara, mercato a rilento. Il futuro di Dagasso al centro di tutto
Immagine news Serie B n.5 Filippi: "Brunori alla Sampdoria? Matteo può garantire una comoda salvezza"
Immagine news Serie B n.6 Padova, Andreoletti: "Gomez grande valore aggiunto. Mercato? Siamo in buone mani"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, arriva in prestito dal Bologna il classe 2005 Lorenzo Menegazzo
Immagine news Serie C n.2 Matteassi: “Mercato vivace, ma quando le cose vanno bene bisogna stare attenti"
Immagine news Serie C n.3 Triestina dopo due anni Ionita verso l'addio: il moldavo vicino all'Arezzo
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Iervolino tuona: "Giù le mani da Daniele Faggiano e Giuseppe Raffaele"
Immagine news Serie C n.5 Benevento, a volte ritornano: sanniti pronti a riabbracciare Luca Caldirola
Immagine news Serie C n.6 Trapani, attesa per il verdetto del TFN: possibile nuova penalizzazione in classifica
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, ceduta Katja Schroffenegger a titolo definitivo alla Ternana
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, in dirittura d'arrivo la cessione di Peyraud-Magnin: giocherà nel Denver Summit
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, doppia uscita in prestito: Libran va al Servette, Ferraresi alla Res Roma
Immagine news Calcio femminile n.4 È la settimana di Juventus-Roma: domenica 11 gennaio la finale di Supercoppa Women
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Inter Women dilaga in amichevole nel ritiro a Malta: 12 reti all'Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Inter Women in ritiro a Malta. Oggi alle 19:00 amichevole contro l’Hibernians
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)