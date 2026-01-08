Ufficiale Foggia, arriva in prestito dal Bologna il classe 2005 Lorenzo Menegazzo

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Menegazzo. Il centrocampista vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2026.

Lorenzo Menegazzo, nato a Camposampiero (PD) il 3 luglio 2005, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Bologna dove è giunto a vestire la maglia delle Nazionali giovanili 3 volte. Nella prima parte del campionato 2025/26 è passato, sempre in prestito, nel Ravenna dove ha collezionato 3 presenze nel girone B della serie C.

Il calciatore ha già raggiunto il campo di allenamento di Trinitapoli dove si è messo a disposizione di mister Barilari e del suo staff.