Bologna, Di Vaio: "Seguiamo i giovani calciatori da far crescere tra Bologna e Montreal"

La puntata odierna di BFC Week ha raccolto le dichiarazioni degli uomini mercato del Bologna: Sabatini, Bigon e Di Vaio. L'ex capitano rossoblù, ora responsabile scouting del Club felsineo, ha raccontato come si struttura l'individuazione e la selezione dei giovani da portare sotto le Due Torri.

Qual è l’attività tua e del tuo gruppo all’interno del Club?

“Noi siamo 5 scout di movimento: due persone internazionali e tre che si muovono per l’Italia, poi c’è un responsabile video che è Zolino. Il nostro lavoro parte dalle sue assegnazioni dei campionati che facciamo a settembre; qui individuiamo i giocatori che sono stati richiesti dal direttore, relazioniamo e nel corso delle riunioni i direttori decidono quali giocatori continuare a seguire. Da li partono i viaggi internazionali per vedere dal vivo i giocatori. Successivamente c’è una progressiva scrematura che si conclude a marzo/aprile mesi nei quali c’è un’idea concreta di quelli che sono i giocatori che ci interessano così da attivare i contatti con procuratori e agenti e intavolare qualche trattativa”.

Come avete risolto le difficoltà legate al Covid?

“Quest’anno live abbiamo fatto pochissimo e questo ci è mancato molto. Nel video infatti si capiscono bene le caratteristiche del giocatore ma nel live si capisce bene la personalità, la reazione alle pressioni quindi il punto di vista caratteriale e l’approccio alla partita. Noi quando individuiamo i calciatori cerchiamo anche di incontrarli per capire anche che idea hanno del Bologna e del campionato italiano”.

Tramite Walter Sabatini c’è un ponte che collega Bologna e Montreal...

“Si anche li ci sono due scout che lavorano a stretto contatto con il direttore e assieme al loro cerchiamo di far nascere delle opportunità per ragazzi giovani che possano crescere tra Bologna e Montreal dandogli la possibilità di testarsi in un campionato competitivo come quelli del Montreal per poi in un futuro tornare a Bologna”.