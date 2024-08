Ufficiale Bologna, doppio innesto per le giovanili. Ecco il finlandese Puukko e il polacco Labedzki

vedi letture

Doppio acquisto appena ufficializzato dal Bologna, che ha depositato i contratti di due giovani calciatori in Lega Serie A. Presi a titolo definitivo il difensore finlandese classe 2006 Akseli Puukko dal Lahti e il centrocampista polacco, suo coetaneo, Jan Labedzki dal Lodz.

Intanto, sempre in entrata, per la difesa i rossoblù sono pronti ad accogliere Nicolò Casale, in arrivo dalla Lazio. Nelle casse della società biancoceleste entreranno subito 1.5 milioni di euro, il riscatto è fissato a 7.5 per una operazione complessiva da nove milioni di euro.

Al posto di Casale, sbarcherà invece a Formello agli ordini di mister Baroni Samuel Gigot: scambio di documenti in corso con l'Olympique Marsiglia, riporta 'Sky', per l'arrivo in Italia del difensore classe 1993 che gioca all'OM dal 2022 e in precedenza ha vestito le maglie di Spartak Mosca e Gent.