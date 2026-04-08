Live TMW Bologna, Ferguson: "Possiamo fare la storia del Bologna, ci crediamo"

Alla vigilia della gara valevole per l’andata dei quarti di finale di Uefa Europa League 2025-2026 tra Bologna e Aston Villa - in programma domani alle ore 21 allo stadio Renato Dall'Ara -, è intervenuto Lewis Ferguson. Il centrocampista rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

14.45 - L'inizio della conferenza stampa è previsto per le ore 15.

15.00 - Inizia la conferenza stampa di Lewis Ferguson.

Cosa si prova nell'avere la possibilità di fare la storia del Bologna?

"Ci sentiamo di poter fare la storia, siamo carichi".

Cosa proverà nell'affrontare nuovamente il suo connazionale McGinn?

"Abbiamo giocato insieme in nazionale, contro di noi ha fatto due gol, lo conosco bene e domani a centrocampo sarà una sfida interessante".

Ha degli stimoli in più ad affrontare una squadra inglese?

"No fosse stata scozzese forse sì, ma con un'inglese no".

Vi siete chiesti del perché del differente rendimento tra casa e trasferta?

"Difficile spiegare, a casa nostra non so perché ma non siamo il Bologna dell'anno scorso o dell'anno prima. Non so il perché ma è qualcosa che dobbiamo migliorare".

Sarà la sua gara più importante da quando è qui a Bologna?

"Diciamo di sì. Crediamo di poter fare qualcosa di importante".

15.27 - Termina la conferenza stampa di Lewis Ferguson.