Live TMW Bologna, Heggem: "Ho recuperato a pieno. Orsolini? I rigori mettono pressione a tutti"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Bologna contro la Lazio nella trentesima giornata della Serie A 2025/26 (0-2 il risultato finale firmato dalla doppietta di Taylor), è intervenuto Torbjorn Heggem. Il difensore rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

17.16 - Inizia la conferenza stampa di Torbjorn Heggem.

Lo 0-2 è un risultato eccessivo?

"Sì è stata una partita difficile ma non abbiamo demeritato. Purtroppo abbiamo costruito le nostre occasioni ma non siamo riusciti a concretizzarle, la Lazio invece è stata più cinica e ci ha punito".

Avete detto qualcosa ad Orsolini dopo il rigore sbagliato?

"No, il rigore è una cosa che mette sempre pressione a tutti. Lui è un grande rigorista ma nel calcio può capitare di sbagliare. Lo supporteremo anche dopo l'errore".

Come si sente fisicamente? È pronto per la convocazione in Nazionale?

"Sono contento di essere tornato a giocare dopo tanto tempo. Ho visto anche alcune partite dalla panchina ma volevo tornare in campo. Ora sto bene, ho recuperato ed il mio corpo è pronto per affrontare gli ultimi due mesi della stagione. Sono contento di poter andare anche in Nazionale, è un orgoglio per me".

17.21 - Termina la conferenza stampa di Torbjorn Heggem.