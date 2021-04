Bologna-Inter 0-1, le pagelle: Lukaku migliore in campo, Schouten promosso

Bologna-Inter 0-1

(31’ Lukaku)

BOLOGNA

Ravaglia 6,5 - Seconda partita in questo campionato, gliene capitano solo di semplici: alla prima rimediò cinque gol dalla Roma. Stavolta si ferma a uno. Discreto riflesso (meno la smanacciata) sul primo tiro di Lukaku in occasione del gol.

Tomiyasu 5,5 - Il gol arriva sulla sua fascia, anche se si fa male proprio nell’azione incriminata e a quel punto saluta la contesa. (Dal 34’ De Silvestri 5,5 - Stasera l’Inter attacca da sinistra e come il nipponico lui deve stare attento. Anche inseguendo).

Danilo 6 - Non si capisce chi perda Lukaku, ma la zuccata che porta alla rete arriva sulla sua zolla. Il belga se lo porta a spasso in un’altra occasione, nel complesso comunque tiene testa a un compito mica facile.

Soumaoro 5,5 - Sfida tra giganti con Lukaku: dato che non tutto può risolversi in una questione di centimetri e kili, la vince il centravanti belga.

Dijks 6 - Da premiare il fatto che tenga testa in velocità a uno come Hakimi. Aiuta anche sui palloni aerei, chiedergli di spingere stasera sarebbe forse troppo. (Dall’80’ Juwara 6.5 - Bastano dieci minuti per mettere in crisi la retroguardia nerazzurra).

Schouten 6,5 - Il migliore in campo, per distacco, dei suoi. Prezioso in fase difensiva, pericoloso lì davanti. Handanovic gli nega la rete.

Dominguez 6 - Serata di fatica, prova anche a proporsi in sganciamento senza venire premiato. Non certo da bocciare. (Dal 69’ Svanberg 5 - Non entra bene in partita).

Skov Olsen 5 - Mattatore con la sua Danimarca e anche col Bologna prima della sosta, ci prova ma non riesce. (Dall’80’ Orsolini s.v.).

Soriano 5,5 - Lui in nazionale è stato spettatore, stasera alla fine anche. Parte bene, è presente in tutte le trame rossoblù. A conti fatti, non pericoloso.

Sansone 5,5 - Inizia bene, col passare dei minuti un po’ s’affloscia ma appena prima di uscire impegna Handanovic. (Dal 69’ Vignato -).

Barrow 5,5 - Impegna la retroguardia avversaria, ma a conti fatti non riesce a metterla davvero in crisi.

Mihajlovic 6,5 - Quasi impossibile, se ti mancano i senatori. Perde anche Tomiyasu dopo mezz’ora. Mette in difficoltà l’Inter fino all’ultimo minuto. Il Bologna non è ancora salvo, ma è solo una questione aritmetica.

INTER

Handanovic 6,5 - A un certo punto sembrava dovesse essere il grande assente. C’è, invece, e gli tocca metterci i guantoni.

Skriniar 6,5 - Il meno convincente della difesa interista. Qualche sbavatura, ma anche un paio di recuperi che solo lui può regolare.

Ranocchia 7 - Lo chiamavano affidabilità. Due mesi filati a guardare gli altri giocare, alla prima occasione si fa trovare di nuovo pronto con una prestazione sontuosa.

Bastoni 7 - Chissà se andrà all’Europeo. Lo meriterebbe. Preciso in fase difensiva, quando si sgancia fa male e l’Inter passa.

Hakimi 5 - Inceppato. Spinge poco, affonda quasi mai. Stasera l’espresso marocchino non è passato.

Barella 6,5 - Trovategli un difetto. Corre dal primo all’ultimo minuto. L’Inter ha tante certezze, una è lui. Gigante. (Dal 90’ Vecino -)

Brozovic 5,5 - Detta le trame, invita Lautaro a segnare. Qualche errore di troppo, soprattutto nel finale.

Eriksen 6,5 - Più sciabola che fioretto. Tanto lavoro e tanta preziosa legna per i compagni, con pochi veri squilli ma parecchia utilità. Chi l’avrebbe mai detto, qualche tempo fa. (Dal 61’ Gagliardini 5,5 - Più fisico, meno qualità del danese. Senza il quale l’Inter soffre).

Young 6,5 - Aiuta Bastoni a disinnescare Skov Olsen, partecipa all’azione che sblocca la partita. (Dal 71’ Darmian 5,5 - Entra che la partita sembra in ghiaccio, o almeno così l’hanno letta i suoi compagni. Juwara da quelle parti sgomma).

Lukaku 7 - L’Inter ha una gigantesca e incrollabile certezza: nel dubbio, c’è Romelu. Vale per i gol, ma soprattutto per la possibilità di appoggiarsi a lui quando si tratta di ragionare. Gli capita un pallone e lo butta dentro, porta a spesso la difesa avversaria.

Lautaro 6,5 - Lui è il toro e i primi portatori rossoblù i toreri che devono guardarsi dai suoi assalti. L’intesa con Lukaku funziona meno del solito, il palo gli nega un gol che sarebbe stato meritato per una partita di grande sacrificio. (Dal 71’ Sanchez 6 - Prova a diventare protagonista, rispetto all’argentino offre qualcosa in meno).

Conte 6,5 - Chi vince, ha ragione. La sua squadra trasmette una incredibile solidità, a tratti persino una certa presunzione. È l’unico difetto che gli si può trovare questa sera. Batte Miha, mette un distacco incolmabile rispetto alla concorrenza. E questa Inter ha davvero tantissimo di suo.