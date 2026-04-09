Live TMW Bologna, Italiano: "Ho visto un gran Bologna. Risultato pesante, spiace per il pubblico"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della debacle del Bologna contro l’Aston Villa nell'andata dei quarti di finale di Uefa Europa League 2025-2026 (1-3 il risultato finale firmato dalle reti di Konsa, Rowe e la doppietta di Watkins), è intervenuto Vincenzo Italiano. Il tecnico rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

23.45 - Inizia la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.

Quante possibilità di passaggio del turno ci sono ancora?

"Poche ma cercheremo di alimentarle perché ancora nulla è deciso. Avete visto anche in Champions che può capitare di tutto. Peccato per il terzo gol perché non dovevamo assolutamente concederlo al nostro avversario. La gara di ritorno è compromessa, non so quante percentuali di passaggio del turno ci siano ora ma faremo il possibile. Siamo stati sfortunati, non siamo riusciti ad avere continuità di prestazione, una cosa che è successa spesso in stagione. Io comunque ho visto un gran Bologna contro una squadra che tutti danno per vincente della competizione. Mi dispiace per questo splendido pubblico e per il risultato pesante".

Come si spiega i tre gol regalati?

"Quando si dice che la prima gara è importantissima per dare un seguito al ritorno, oggi ne avete avuto la conferma. Avevamo preparato le palle inattive e non sono riusciti a farci gol come volevano loro, ma glieli abbiamo regalati noi. Io comunque il gap che c'è tra le due squadre non si è visto: abbiamo preso due legni ed un gol ci è stato annullato per un offside di un millimetro. Loro hanno capitalizzato tutte le chance che hanno avuto. Purtroppo il risultato è pesante e al ritorno mancherà anche Lucumì".

Cosa ha detto ai ragazzi al termine della gara?

"Ho aspettato i ragazzi negli spogliatoi e ho fatto i complimenti a tutti. Il rammarico più grande è aver ridotto il gap con l'Aston Villa ma non averli battuti. Avremmo dovuto sbagliare poco o nulla".

Quanto c'è di Emery in questo Aston Villa?

"È una squadra abituata a questa competizione. Oggi se gli fosse girata male sarebbe finita 2/3 a zero. Il loro blocco basso è stato fortunato. Il loro mister questa competizione l'ha vinta 4 volte e l'Aston Villa è favorita anche e soprattutto per quello. È un valore aggiunto. Ora vedremo cosa troveremo a casa loro, sicuramente andremo lì ad onorare la partita".

23.51 - Termina la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.